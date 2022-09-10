США хотят оставить в Японии свои ракетные установки после совместных учений

Командующий армией США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн заявил, что не спешит выводить ракетные установки и другое оборудование с базы японской армии на краю Восточно-Китайского моря даже после совместных учений.

Он сказал, что некоторые виды оборудования останутся в Японии до следующих учений. На этот год запланировано два таких мероприятия.

Речь идет о двух высокомобильных артиллерийских ракетных системах HIMARS, которые могут стрелять снарядами на расстояние до 500 км.

Ежегодные учения «Восточный щит», могут быть простым и быстрым способом для Вашингтона передислоцировать некоторые силы в Восточной Азии, пусть даже временно, по мере роста напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня.

Открытый в 2019 году Кэмп Амами является одной из ряда новых баз, которые Япония строит на своих юго-западных островах для противокорабельных и зенитно-ракетных подразделений.

Основной их задачей является сдерживание любого возможного нападения со стороны соседнего Китая.

В прошлом месяце Токио обнародовал план размещения ракет большей дальности в рамках значительного увеличения расходов на оборону, что также позволит получить больше денег для совместных учений с американскими силами.

Флинн заявил, что увеличение масштаба, сложности, размера и продолжительности совместных учений является достойным вложением как со стороны американских, так и японских сил.