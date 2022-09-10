Bloomberg: До конца 2022 года Китай будет покупать российский газ по цене вдвое дешевле

Китай наращивает импорт российского природного газа. Недавно Поднебесная подписала контракт на поставку топлива от оператора "Сахалин-2" со скидкой 50% до конца года, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в первом полугодии Китай импортировал на 29% больше сжиженного природного газа из России, чем в 2021 году, а в августе импорт увеличился до самого высокого уровня с 2020 года.

Китай является одним из крупнейших потребителей российских энергоносителей, покупая сырую нефть и природный газ с огромными скидками, в то время как Запад пытается отказаться от их потребления.

Аппетит Китая к российским энергоносителям не ослабевает. По словам источников Bloomberg, страна недавно подписала соглашение с российским проектом "Сахалин-2 СПГ" о закупке природного газа за половину текущей спотовой цены.

Эта сделка усложняет ситуацию в Европе перед лицом надвигающегося энергетического кризиса, который может усугубиться из-за потенциального отключения российского газа этой зимой. Покупая российский газ, Китай снижает конкуренцию на спотовом рынке для европейских и азиатских поставщиков и берет на себя расходы по более дорогим альтернативным поставкам.

Это предвещает трудную зиму, единственный плюс которой в том, что Китай перепродает излишки природного газа в Европу на зимние месяцы. В Европу уже перевезено 4 млн тонн СПГ, в основном из-за снижения спроса в Китае из-за продолжающихся карантинных ограничений.