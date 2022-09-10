Мария Шукшина предложила сделать Z-символику маркером для выявления предателей среди звезд

Известная своей патриотической позицией актриса назвала способ, позволяющий противникам России отсеяться самим.

Мария Шукшина, известная своей патриотической позицией, предложила метод, позволяющий выявить предателей среди российских звезд. Актриса считает, что для этого можно использовать символику, сообщает 5-tv.ru.

По мнению Марии, нужно предложить всем артистам выступать на сцене, используя знак спецоперации Z. Несогласные и критикующие власти России в таком случае будут отсеиваться сами. В качестве примера Шукшина привела группу «Би-2», которая попала в скандал минувшим летом.

В Северной столице тогда проходил Суперкубок РФ по футболу. На мини-концерте перед награждением победителей выступили Александр Розенбаум в шарфе «Зенита», и группа «Би-2» - с символикой «Спартака».

Едва участники коллектива поднялись на сцену, стадион загудел. Болельщики пытались криками прогнать знаменитостей. Фанаты так отреагировали потому, что артисты в соцсети предрекли России поражение и разруху.

"Предатели сами себя выдадут при их виде. Скажем, группа "Би-2" отказалась выступать из-за буквы Z. То есть, с возвратом символа они побегут сами, только пятки засверкают", - подчеркнула артистка и отметила, что в ментальной войне символы имеют большое значение.

Она также напомнила, что, благодаря неравнодушию и патриотизму россиян в гастрольном графике Киркорова произошли не очень приятные для певца изменения после его скандальных танцев на поваленном кресте. Хотя нашлись и те, кто все-таки захотел прийти на концерт исполнителя.

И, если старшее поколение довольно сложно перевоспитать, то молодежи можно привить патриотизм и правильные ценности, подытожила Шукшина.