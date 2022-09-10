Власти Кипра жалуются Германии на Турцию, которая мешает им поставлять газ в ЕС
Кипр имеет огромные запасы природного газа у своего побережья и готов включиться в европейскую программу замещения российского газа, но мешает позиция Турции.
Военные действия Турции являются препятствием для быстрых поставок, говорит председатель парламента Кипра Аннита Деметриу. Поэтому новые месторождения смогут поставлять газ в ЕС не ранее 2027 года.
Спикер парламента отметила, что надеется на участие Германии и других крупных игроков ЕС в разрешении конфликта с Анкарой, которая стремится разделить остров на два государства.
По словам Деметриу, турецкие власти активно пропускают с подконтрольной территории нелегальных мигрантов, чтобы оказывать давление на власти Кипра.
«Правительство и парламент Кипра приняли решение о мерах по обеспечению киприотам-туркам соответствующей доли будущих доходов от добычи газа, как только будет достигнуто решение кипрской проблемы. В отличие от Турции мы всегда действовали в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН», - отметила Аннита Деметриу.
Кипр был разделен более 48 лет назад и часть территории на севере оккупирована Турцией, которая разместила там 45 000 солдат.
Опубликовано: Тарас Медведев
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