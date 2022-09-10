Отличия McDonald's в разных странах и особенности этого заведения в Индии
Сейчас Макдоналдс не в самой лучшей форме. В конце 2013 года упали продажи по миру, а в 2014 и на начало 2015 тенденция сохранилась.
Америка:
У себя на родине Макдоналдс находится в глубоком застое. Корпорация неповоротлива, отставание от рынка заметно невооружённым глазом. Вкусы потребителей меняются, а сеть фаст-фудов нет. Имидж падает.
Макдоналдс в США похож на ресторан для бедных — пусто, соответствующий контингент, в некоторых заведениях даже вводится ограничение во времени на еду.
Европа:
Макдоналдс выручает остальной мир, здесь сеть довольно популярна. Но даже в этом случае, ему нужно развиваться и совершенствоваться.
Недавно, фаст-фуд в аэропорте Франкфурта-на-Майне перешёл на ресторанную схему обслуживания.
Прямо к столику может подойти официант с планшетом и принять ваш заказ. А после — собрать его и принести. В то же время, терминалы самообслуживания и работники кассы никуда не делись.
Азия:
Макдоналдс – один из самых распространенных иностранных фаст-фудов в Китае. По сравнению с другой «уличной» едой, цены довольно высоки.
Но фаст-фуд остаётся одним из немногих источников кофе, который трудно найти в Китае. Поэтому сеть быстрого питания неизменно популярна у иностранцев, уставших от своеобразной азиатской кухни.
Африка:
Макдоналдс можно найти лишь в нескольких странах Африки. Ассортимент продукции дополнен популярными среди местного населения блюдами, например МакФалафель.
Как и в других мусульманских странах, во время Рамадана доступно меню, полностью соответствующее религиозным устоям.
Австралия:
В этой стране действительно всё наоборот. За маленьким изолированным рынком удобно следить, поэтому многие нововведения тестируют именно в Австралии.
Там открыли первый McCafe, в 1993 году, в Мельбурне. Сейчас, в том же городе появилась официальная служба доставки еды (это не новшество, но встречается довольно редко).
В австралийском Макдоналдс заказ можно сформировать через приложение в смартфоне, а после, показать QR-код кассиру.
Еду вам без проблем принесут. Можно даже самому сконструировать свой бургер из доступных на выбор ингредиентов.
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В индийском McDonald's не подают говядину или свинину по религиозным соображениям, и в меню вы найдете множество вегетарианских блюд.
Интересно, что в ресторанах также есть отдельные разделы, в которых готовят вегетарианские и невегетарианские блюда.
Местные вкусы вдохновили так много блюд в McDonald's, что легко забыть, что это глобальная корпорация, а не индийский ресторан быстрого питания.
Опубликовано: Антон Райт
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