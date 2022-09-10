Бундесвер проводит учения «Балтийский тигр-2022» в Эстонии

Специализированные силы ВВС и ВМС должны пройти обучение в Эстонии для защиты критической инфраструктуры восточного партнера НАТО.

По информации немецкого агентства печати, в октябре в учениях «Балтийский тигр-2022» примут участие более 150 военнослужащих из Германии. В программу обучения также входит обеспечение путей сообщения и войск «на марше», что может быть необходимо при передислокации сил.

Совместные учения с эстонскими военными запланированы в районе Таллинна и на аэродроме НАТО Эмари.

ВМС Эстонии усилены полком охраны объектов Люфтваффе, разведывательными отрядами, снайперами и солдатами огневой поддержки Бундесвера.

Морской батальон ВМС Германии отправляет минных водолазов и морских пехотинцев, которые являются аэромобильными и могут быть высажены в море. Учения будут организованы на внутренних объектах, портовых и подводных объектах ВМС Эстонии на севере страны.