Чешский министр допустил выход Венгрии из Европейского союза из-за России
Чешский министр по европейским вопросам Микулаш Бек допустил выход Венгрии из Европейского союза из-за отношения к России.
10 сентября министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в интервью для радиостанции Český rozhlas Plus рассказал о возможном выходе Венгрии из Европейского союза.
Бек пояснил, что позиция Венгрии в вопросе России в корне отличается от отношения остальных стран-участниц ЕС, что зачастую становится причиной разногласий во время заседаний европейских лидеров по поводу введения санкционных ограничений в отношении РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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