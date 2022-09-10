Чешский министр допустил выход Венгрии из Европейского союза из-за России

Чешский министр по европейским вопросам Микулаш Бек допустил выход Венгрии из Европейского союза из-за отношения к России.

10 сентября министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в интервью для радиостанции Český rozhlas Plus рассказал о возможном выходе Венгрии из Европейского союза.

Бек пояснил, что позиция Венгрии в вопросе России в корне отличается от отношения остальных стран-участниц ЕС, что зачастую становится причиной разногласий во время заседаний европейских лидеров по поводу введения санкционных ограничений в отношении РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 







 

 


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