Премьер-министр Сербии Александр Вучич рассказал какие требования спецпредставители Европейского союза выдвинули сербскому правительству.

10 сентября премьер-министр Республики Сербия Александр Вучич в своём-пресс релизе заявил, что спецпредставители Европейского союза в ходе прошедшей накануне встречи потребовали определиться «с какой стороны занавеса хотят остаться» сербские власти.

Вучич отметил, что также европейские политики призвали сербскую сторону как можно скорее разрешить «проблему Косово», что позволило бы Западным странам иметь дополнительный аргумент в вопросе конфронтации с Российской Федерацией.