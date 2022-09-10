Ученые из РФ определили гены запускающие онкологические мутации
Известно, что онкологические мутации могут запускаться более чем в 300 генах, определить силу их мутаций, для последующего лечения и ранжировать по этому показателю удалось специалистам из России.
Исследование ученых дало возможность выявить непосредственно гены запускающие механизм заболевания, что позволит воздействовать именно на них, а не заболевшие вследствие уже распространяющегося недуга.
Открытие тем более важно, если учесть, что при неудачном лечении клетки приобретают устойчивость к онкологическим заболеванием и впоследствии могут вызвать рак.
Опубликовано: Сергей Крамич
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