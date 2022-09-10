Брюссель признает давление властей на прессу и готовит Закон о свободе СМИ для ЕС

Проект европейского Закона о СМИ обеспечивает гарантии редакционной независимости редакции по отношению к политической власти или промышленникам.

В связи с ухудшением независимости прессы в Венгрии и Польше, Европейская комиссия решила принять закон, регулирующий концентрацию в СМИ и защищающий журналистов от давления.

Этот проект регламента предусматривает гарантии редакционной независимости редакции по отношению к политической власти или промышленникам, а также требования прозрачности в отношении собственности СМИ.

«Закон о свободе СМИ», который будет официально представлен Комиссией в конце следующей недели, позволит последней инициировать разбирательство в европейских судах в случае его несоблюдения.

Вице-президент Комиссии Вера Юрова неоднократно выражала чувство бессилия, указывая на ограниченное пространство для маневра Брюсселя в медиа-секторе. Особенно перед лицом создания в Венгрии в 2018 году медиаконгломерата, выступающего за Виктора Орбана, к которому не могли применяться европейские правила конкуренции.

Теперь Комиссия хочет, чтобы каждое государство было обязано оценивать концентрации в СМИ с точки зрения их влияния на плюрализм и редакционную независимость на основе определенного количества критериев.

Новый Европейский совет по СМИ, объединяющий представителей национальных регулирующих органов, будет нести ответственность за вынесение заключения о таких концентрациях, которые могут повлиять на функционирование общего рынка.

«Хотя консолидация в СМИ может приветствоваться с точки зрения устойчивости бизнеса, она также может создать проблемы с редакционной независимостью», — подчеркнул комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в своем выступлении в конце ноября 2021 года.

Текст защищает тайну источников и запрещает использование шпионских программ против журналистов и членов их семей — даже если возможны исключения во имя «национальной безопасности». Положение в ответ на недавние скандалы с Pegasus и Predator, которые ипользуют польские, венгерские и греческие власти.

В государственных СМИ назначения лидеров должны производиться в соответствии с «прозрачной и недискриминационной» процедурой, а финансирование должно быть «адекватным и стабильным».

В 2021 году бывший премьер-министр Словении Янез Янша на несколько месяцев лишился средств национального агентства печати STA, редакционную политику которого он критиковал, что вызвало несколько призывов к порядку из Брюсселя.