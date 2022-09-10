Российский войска отступили из Изюма

Российские части покинули город Изюм, который расположен в Харьковской области.

Вооруженные силы Российской Федерации отступили из города Изюм в Харьковской области.

Также части покинули и несколько других населенных пунктов региона. Такое заявление сделал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Его заявление, а также данные российских военных корреспондентов публикует известное информагентство РБК.

"Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления", - говорится в сообщении Безсонова.

Отметим, что российский военкор Поддубный рассказал о том, что сейчас идут тяжелые бои за Купянск.