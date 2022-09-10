Российский войска отступили из Изюма
Российские части покинули город Изюм, который расположен в Харьковской области.
Вооруженные силы Российской Федерации отступили из города Изюм в Харьковской области.
Также части покинули и несколько других населенных пунктов региона. Такое заявление сделал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Его заявление, а также данные российских военных корреспондентов публикует известное информагентство РБК.
"Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления", - говорится в сообщении Безсонова.
Отметим, что российский военкор Поддубный рассказал о том, что сейчас идут тяжелые бои за Купянск.
Опубликовано: Николай Скира
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