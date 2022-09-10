В США полицейский прямо в школе избил чернокожую ученицу за отказ отдать телефон учителю

В Соединенных Штатах Америки учитель вызвал полицию на ученицу, которая отказалась отдать телефон.

В одной из школ в Соединенных Штатах Америеи проищошел выпиющий инцидент с начилием в отношении ученицы.

Преподаватель потребовал от чернокожей ученицы отдать ей на время урока мартфон, но девочка отказалась.

После этого учитель принял решение вызвать сотрудника полиции, который должен был уговорить отдать устройство.

Однако, сотрудник органов правопорядка жестко избил несовершеннолетнюю темнокожую школьницу.

Проищошедшее было заснято на видео и выложено в интернет.