Депутата Бундестага решили исключить из парламента за речь об отмене санкций против РФ

Сару Вагенкнехт хотят исключить из парламентской группы за заявление о том, что Германия начала экономическую войну с Россией.

В Бундестаге обостряется конфликт между партийным руководством и лагерем вокруг бывшего лидера парламентской группы Сары Вагенкнехт.

Сары Вагенкнехт  ранее обвинила правительство Германии в «начале экономической войны» против России и потребовала отменить санкции ЕС, введенные за нападение на Украину.

Она заявила, что ее целью было продолжать получать дешевое топливо и сырье из России.

Председатели партии Мартин Ширдеван и Джанин Висслер дистанцировались и объяснили, что часть этого не соответствует решениям партийного съезда.

Три государственных политика Восточной Германии призвали к исключению Вагенкнехта из парламентской группы и отставке двух лидеров парламентской группы Дитмара Барча и Амиры Мохамед Али,  заявила в субботу вечером депутат от земли Тюрингия Катарина Кениг-Прейс.

Тем не менее, Сара Вагенкнехт получила одобрение многих граждан и, конечно же, в парламентской группе. Однако несколько депутатов парламентской группы также раскритиковали ее.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 







 

 


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