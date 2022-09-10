Депутата Бундестага решили исключить из парламента за речь об отмене санкций против РФ
Сару Вагенкнехт хотят исключить из парламентской группы за заявление о том, что Германия начала экономическую войну с Россией.
В Бундестаге обостряется конфликт между партийным руководством и лагерем вокруг бывшего лидера парламентской группы Сары Вагенкнехт.
Сары Вагенкнехт ранее обвинила правительство Германии в «начале экономической войны» против России и потребовала отменить санкции ЕС, введенные за нападение на Украину.
Она заявила, что ее целью было продолжать получать дешевое топливо и сырье из России.
Председатели партии Мартин Ширдеван и Джанин Висслер дистанцировались и объяснили, что часть этого не соответствует решениям партийного съезда.
Три государственных политика Восточной Германии призвали к исключению Вагенкнехта из парламентской группы и отставке двух лидеров парламентской группы Дитмара Барча и Амиры Мохамед Али, заявила в субботу вечером депутат от земли Тюрингия Катарина Кениг-Прейс.
Тем не менее, Сара Вагенкнехт получила одобрение многих граждан и, конечно же, в парламентской группе. Однако несколько депутатов парламентской группы также раскритиковали ее.
Опубликовано: Тарас Медведев
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