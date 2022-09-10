Смартфон Redmi 6А взорвался и погубил владелицу

Блогер из Индии MD Talk опубликовал в интернете шокирующие кадры своей мертвой тети, которую лишил жизни ее взорвавшийся гаджет.

В своем сообщении в твиттере MD Talk пояснил, что обнаружил родственницу лежащей мертвой в постели, а рядом находился разрушенный взрывом Смартфон Redmi 6А.

Руководство местного подразделения Xiaomi уже отреагировало на происшедшее и связалось с родственниками погибшей, чтобы выяснить подробности инцидента.