Смартфон Redmi 6А взорвался и погубил владелицу
Блогер из Индии MD Talk опубликовал в интернете шокирующие кадры своей мертвой тети, которую лишил жизни ее взорвавшийся гаджет.
В своем сообщении в твиттере MD Talk пояснил, что обнаружил родственницу лежащей мертвой в постели, а рядом находился разрушенный взрывом Смартфон Redmi 6А.
Руководство местного подразделения Xiaomi уже отреагировало на происшедшее и связалось с родственниками погибшей, чтобы выяснить подробности инцидента.
Опубликовано: Сергей Крамич
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