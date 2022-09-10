Что за болезнь сражала постояльцев отеля Националь, которую прозвали эпидемией Националя

В девятнадцатом веке внезапно стали болеть и гибнуть люди, которые останавливались в вашингтонской гостинице Националь.

Эта странная болезнь, которой заразились около четырехсот постояльцев отеля Националь в Вашингтоне была впервые обнаружена в начале 1857-го года. Никто в те времена не мог объяснить, что произошло, но поражала она практически только тех людей, которые останавливались именно в гостинице Националь в Вашингтоне. К сожалению, всем выздороветь не удалось. Заболевание унесло тридцать человек, которые скончались после мучительного его течения.

Проявляться заболевание начинало с появления припухлости языка, к которому впоследствии присоединялось воспаление кишечника и сильнейшая диарея, которую не могло остановить ни одно из известных в середине девятнадцатого века лекарств. Это, впрочем, не должно вызывать удивления, ведь уровень развития медицины в те времена оставлял желать лучшего.

Никто не мог сказать, что являлось тому причиной. Более того, заболевание протекало далеко не линейно. У ряда постояльцев симптоматика исчезала столь же резко, как и появлялась, а потом вновь возникала уже спустя несколько недель или даже месяцев. Случалось, что человек выздоравливал и безо всякого вмешательства со стороны медиков. Некоторые же могли мучиться от этой болезни даже несколько лет. Течение болезни сильно различалось у заболевших, и никто не мог предсказать исхода: будет это выздоровление или гибель.

Тогдашняя медицина еще имела недостаточное количество исследовательских инструментов, поэтому точно выявить причины болезни было проблематично, а потому и лечение было весьма и весьма условным. От этого в суеверном сознании людей множились слухи и домыслы. Кто-то полагал, что в Национале завелся преступник, который людей банально травит, ведь это был отель для состоятельных господ, у которых могли быть недоброжелатели. Другие же считали, что виной всему проклятие этого места и этой гостиницы.

Но теория с отравлением, хоть теоретически и могла быть вероятной, не выдерживала критики временем, ведь те, кто рисковал остановиться в Национале, заболевали в течение нескольких лет. Если бы это был тайный отравитель, маловероятно, что он мог бы орудовать, и скрываться так долго.

Правда же оказалась куда более прозаичной, чем все домыслы и фантазии, но выяснилась она гораздо позже. Оказалось, что эпидемия Националя была вызвана инфекцией. Дело в том, что в гостинице лопнула труба в канализации, и загрязненная вода стала попадать в водопровод, вызывая инфицирование организма постояльцев, которые пользовались водой в отеле.