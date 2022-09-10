Интернет реагирует на новый титул Кейт Миддлтон принцессы Уэльской
Принц Уильям и Кейт Миддлтон унаследовали титулы принца и принцессы Уэльской в пятницу.
Люди в социальных сетях, похоже, неоднозначно отреагировали на эту новость:
Многие поклонники отметили новую роль Кейт в королевской семье, в то время как другие воспользовались возможностью, чтобы вместо этого вспомнить Диану, которая взяла на себя роль принцессы Уэльской до ее трагической смерти в 1997 году.
"Представляем ее Королевское Высочество Кэтрин, принцессу Уэльскую", - написал один из пользователей Twitter, приложив потрясающую черно-белую фотографию Кейт.
"Я так горжусь тем, что у меня новая принцесса Уэльская! Она так хорошо справится с ролью, какая удивительная женщина ", - написал другой человек.
Но некоторые фанаты не были так рады видеть, что королевский титул принял кто-то, кроме покойной Дианы.
"Женщине, которая сделала титул принцессы Уэльской культовым! Другого быть не может!" - написал один фанат рядом с фотографией Дианы.
"Да здравствует принцесса Диана".
"Для меня есть только одна принцесса Уэльская, и это всегда и навсегда будет принцесса Диана", - вмешался другой.
Опубликовано: Игнат Ветров
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