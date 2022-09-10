Интернет реагирует на новый титул Кейт Миддлтон принцессы Уэльской

Принц Уильям и Кейт Миддлтон унаследовали титулы принца и принцессы Уэльской в пятницу.

Люди в социальных сетях, похоже, неоднозначно отреагировали на эту новость:

Многие поклонники отметили новую роль Кейт в королевской семье, в то время как другие воспользовались возможностью, чтобы вместо этого вспомнить Диану, которая взяла на себя роль принцессы Уэльской до ее трагической смерти в 1997 году.

"Представляем ее Королевское Высочество Кэтрин, принцессу Уэльскую", - написал один из пользователей Twitter, приложив потрясающую черно-белую фотографию Кейт.

"Я так горжусь тем, что у меня новая принцесса Уэльская! Она так хорошо справится с ролью, какая удивительная женщина ", - написал другой человек.

Но некоторые фанаты не были так рады видеть, что королевский титул принял кто-то, кроме покойной Дианы.

"Женщине, которая сделала титул принцессы Уэльской культовым! Другого быть не может!" - написал один фанат рядом с фотографией Дианы.

"Да здравствует принцесса Диана".

"Для меня есть только одна принцесса Уэльская, и это всегда и навсегда будет принцесса Диана", - вмешался другой.