Российская артиллерия уничтожила операторов Bayraktar на изюмско-балаклейском направлении
В Минобороны РФ сообщили об успешном уничтожении операторов Bayraktar на изюмско-балаклейском направлении.
10 сентября пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российские военнослужащие успешно поразили украинских операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на изюмско-балаклейском направлении фронта.
В ведомстве уточнили, что ликвидация операторов ВСУ была выполнена благодаря артиллерийской батарее самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и подразделением радиоэлектронной борьбы, которые помогли определить точное место дислокации украинских военных.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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