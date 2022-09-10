Российская артиллерия уничтожила операторов Bayraktar на изюмско-балаклейском направлении

С понедельника россиянам станет сложнее попасть в Евросоюз

Евросоюз сделает поездки в страны ЕС более сложными и дорогими для россиян с понедельника после того, как он официально поддержал приостановку действия соглашения об упрощении визового режима.

Подробнее...