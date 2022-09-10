Российская артиллерия уничтожила операторов Bayraktar на изюмско-балаклейском направлении

В Минобороны РФ сообщили об успешном уничтожении операторов Bayraktar на изюмско-балаклейском направлении.

10 сентября пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российские военнослужащие успешно поразили украинских операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на изюмско-балаклейском направлении фронта.

В ведомстве уточнили, что ликвидация операторов ВСУ была выполнена благодаря артиллерийской батарее самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и подразделением радиоэлектронной борьбы, которые помогли определить точное место дислокации украинских военных.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 







 

 


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