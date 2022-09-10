Принц Гарри не присутствовал на церемонии восшествия на престол короля Карла III
Состоявшийся 10 сентября Совет по присоединению стал первым событием за 10-дневный период траура по бывшей королеве, а также чествованием нового короля.
Принц Гарри не присутствовал на церемонии, хотя принц Уильям присутствовал вместе с множеством политиков и советников, служивших королеве.
Традиционная церемония состоит из двух частей, и только члены Тайного совета и некоторые другие приглашенные могут присутствовать на первой части.
Вторая часть - это первая встреча нового монарха с советом, во время которой он делает заявление и подписывает документ, и открыта только для членов совета.
Принц Гарри не является членом совета, и неизвестно, получал ли он когда-либо приглашение.
Тайный совет состоит из всех членов кабинета министров и ряда младших министров, которые консультируют монарха.
Эти должности назначаются правящим монархом, а членство в совете сопровождается титулом «Достопочтенный». Все нынешние члены были назначены королевой Елизаветой. В списке более 700 человек.
Возможно, принц Гарри когда-то был членом совета, но его оттуда исключили. Королева лишила принца Гарри его почетных титулов, но позволила ему и его жене сохранить свои титулы принца, герцога Сассекского и герцогини Сассекской.
Опубликовано: Светлана Репина
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