В России разгорается скандал - Шнуров спел песню о сгоревшей Москве на концерте в честь Дня города
Легендарный солист группы "Ленинград" спел песню "Москва, по ком звонят твои колокола" на концерте в честь дня рождения российской столицы.
11 сентября в столице Российской Федерации жители города отметили День города.
Вечером традиционно прошел многотысячный концерт, на котором выступили российские звездные исполнители.
Одним из них стал солист легендарной российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
Он исполнил песню "Москва, по ком звонят твои колокола". В ней есть строчки: "Вчера приснился сон прекрасный - Москва сгорела целиком".
Как пишет издание "Московский комсомолец", это вызвало самый настоящий скандал.
Опубликовано: Николай Скира
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