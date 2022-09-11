Королева Елизавета II отправилась в свое последнее путешествие, первая остановка в Эдинбурге

Гроб с ее телом будет доставлен в Эдинбург, а на следующей неделе в Лондон, тем временем стали известны и подробности государственных похорон.

Через три дня после смерти королевы Елизаветы II ее тело должно быть перевезено в Эдинбург в это воскресенье. Британская королева скончалась в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Оттуда тело доставят на машине в шотландскую столицу, находящуюся примерно в 120 километрах, во дворец Холируд, официальную резиденцию королевы в Шотландии.

В понедельник гроб пронесут в торжественной процессии с участием нового короля Карла III и других членов королевской семьи в собор Святого Джайлса. У публики будет возможность отдать дань уважения королеве и попрощаться в последний раз.

Во вторник гроб будет отправлен в Лондон. На следующий день его проводят публичной процессией по улицам центра Лондона. Траурная процессия должна пройти по бульвару «Молл» и привести через плац Конногвардейского парада и улицы Уайт-холл и Парламент-стрит к зданию парламента, известному как Вестминстерский дворец. Королева будет лежать там четыре дня. Ожидается, что попрощаться с королевой сюда придут десятки тысяч людей.

Государственные похороны, наконец, состоятся 19 сентября. Служба запланирована на 12 часов дня (CEST) в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Жители Великобритании получают дополнительный выходной. Карл III уже утвердил день памяти.

Королева будет похоронена в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, где также похоронен ее муж принц Филипп, скончавшийся 9 апреля 2021 года. Там же были похоронены ее ближайшие родственники: ее отец Георг VI, ее мать, известная как «Королева-мама», и ее сестра, принцесса Маргарет.