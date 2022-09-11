Die Welt: Нелегальные мигранты пробираются из Беларуси в Польшу и далее в Германию

Выходцы из Северной Африки нелегально пересекают польско-немецкую границу, а затем переправляются в офис левой партии Die Linke в Саксонии. Прокуратура Германии расследует это дело, сообщает Die Welt.

По данным источников в парламенте страны, в субботу вечером, 10 сентября, немецкие полицейские заметили семерых африканцев, которые пересекли польскую границу.

Вскоре после этого, согласно документам, известным Welt, Skoda Octavia с немецкими регистрациями доставила четверых из семи человек в местный офис Die Linke.

Когда немецкий водитель позже вернулся за оставшимися тремя мигрантами, его остановила полиция. Как подтвердил прокурор Гёрлица, против него было возбуждено уголовное дело за контрабанду иностранцев.

Семь мигрантов – шесть египтян и один алжирец - согласно имеющимся у Die Welt документам, алжирец заявил, что ехал в Германию через Беларусь, Литву и Польшу, пользуясь услугами контрабандистов, и только на этом пути встретил египтян.

В его телефоне полиция обнаружила видеозапись, которая является обычной в случае контрабанды и которой было задокументировано прибытие группы в Германию. После отправки фильмов семья расплачивается с контрабандистами.