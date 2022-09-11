ThinkTanks: из-за изменения климата в Беларуси появились богомолы, тарантулы и шакалы

Сайт белорусский исследований сообщил, что из-за изменения климатических условий в Беларуси появились ранее нетипичные для ее широт насекомые и животные. В частности, богомолы, тарантулы и шакалы.

Старший научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук Беларуси, кандидат географических наук Виктор Мельник отметил, что изменения климата и дабе будет приводить к нетипичному развитию условий жизни живых организмов.

Мельник подчеркнул, что глобальное потепление способствует появлению видов, которые нетипичны для тех или иных широт практически во всех государствах мира. Наиболее ярко это проявляется в животном мире.

В Беларуси уже обнаружены богомолы, тарантулы и обыкновенные шакалы, которых было невозможно встретить в живой природе на территории страны еще несколько лет назад. Кроме того, в стране увеличилось число видов птиц.

Специалист отметил, что для белорусской флоры появление новых видов не так однозначно. Потепление способствует развитию лиственных пород, которые постепенно вытесняют хвойные. Также, складываются благоприятные условия для растений зоны лесостепей.