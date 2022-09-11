Король Карл III прекращает борьбу за экологию
Будучи наследным принцем Чарльз много времени посвящал борьбе за экологию. Но, кажется, смена имени приведет и к смене сферы интересов.
Произнося первую королевскую речь Карл III заявил, что новые обязанности будут поглощать его основное время и он не сможет так активно заниматься благотворительностью и экологическими проблемами, как это было ранее.
Он упомянул, что посвятил борьбе за экологию более 40 лет, теперь его инициативы переходят в другие руки. При этом король уверен, что проблемы экологии по-прежнему будут контролироваться надежными людьми.
Опубликовано: Сергей Крамич
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