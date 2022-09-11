Король Карл III прекращает борьбу за экологию

Будучи наследным принцем Чарльз много времени посвящал борьбе за экологию. Но, кажется, смена имени приведет и к смене сферы интересов.

Произнося первую королевскую речь Карл III заявил, что новые обязанности будут поглощать его основное время и он не сможет так активно заниматься благотворительностью и экологическими проблемами, как это было ранее.

Он упомянул, что посвятил борьбе за экологию более 40 лет, теперь его инициативы переходят в другие руки. При этом король уверен, что проблемы экологии по-прежнему будут контролироваться надежными людьми.

Опубликовано: Сергей Крамич

 

 







 

 


{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 