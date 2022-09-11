Military Watch: в США считают возможным военное применение китайского беспилотника Qimingxing-50

Эксперты американского военного журнала Military Watch считают, что уникальный китайский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Qimingxing-50 может иметь военное предназначение.

Беспилотник Qimingxing-50 не имеет аналогов в мире: он способен летать в ближнем космосе, а также может выполнять множество функций, которые связаны со спутниковой связью. В том числе, БПЛА способен производить разведку, мониторинг, ретранслировать связь, отслеживать лесные пожары и исследовать атмосферную среду.

Эксперты считают, что Qimingxing-50 способен заменить спутники в случае, если они будут выведены из строя. При этом БПЛА запускается с обычных аэродромов, что гораздо дешевле и мобильнее запуска спутника. Отмечается, что Китай несколько лет финансирует технологии ослепления спутников.

Таким образом, если КНР по тем или иным причинам не сможет производить разведку со спутников, БПЛА Qimingxing-50 может переформатироваться в военный аппарат и иметь решающее значение в военных конфликтах.

Ренат полет первого китайского БПЛА Qimingxing-50 попал на видео. Аппарат на солнечных батареях вылетел из аэропорта Юйлинь и пробыл в воздухе 26 минут, после чего приземлился на той же взлетно-посадочной полосе.