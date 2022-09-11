В Беларуси с 22 сентября вырастет стоимость прохождения техосмотра

Инженер «Белтехосмотр» Павел Папкович анонсировал увеличение стоимости прохождения техосмотра для белорусских автомобилистов.

11 сентября инженер филиала унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр» в Брестской области Павла Папкович в своём пресс-релизе заявил, что в Беларуси с 22 сентября текущего года поднимется стоимость прохождения техосмотра в связи со вступлением в силу поправок в закон «О дорожном движении».

Папкович уточнил, что посещение диагностических станций для белорусских автомобилистов, желающих пройти техосмотр после принятия соответствующих поправок в законодательство, составит от тридцати пяти до сорока рублей.