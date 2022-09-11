Выступление Сергея Шнурова на Дне города в Москве вызвало скандал в Сети

Трек певца «Москва, по ком звонят твои колокола?» многие сочли провокацией и даже потребовали, чтобы внимание на это обратили правоохранительные органы.

Ощественность возмущена тем, что Сергей Шнуров исполнил на стадионе "Лужники" на концерте, посвященном Дню рождения Москвы, песню «Москва, по ком звонят твои колокола?».

В хите говорится о сне, где «сгорела» столица вместе с жителями - чиновниками, артистами, министрами, сотрудниками правоохранительных органов.

Выбор репертуара неприятно поразил некоторых россиян, они сочли трек провокационным и неуместным в связи с непростой ситуацией в мире и праздничной атмосферой, сообщает СтарХит.

Но нашлись и такие интернет-пользователи, которые расценили песню, как шутку.

А третьи вообще напророчили лидеру группы «Ленинград» не радужную жизнь. «Шнур теперь либо где-нибудь потеряется, либо - получит пенсию по инвалидности», - написали они.