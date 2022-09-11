Внук Аллы Пугачевой признался, что «прибухивает» в свободное время
Близкий родственник недавно вернувшейся в Россию Примадонны Никита Пресняков в эфире передачи «Секрет на миллион» рассказал, что употребляет спиртное в свободное время.
На вопрос ведущего о том, чем Никита Пресняков занимается в свободное от работы время, 31-летний артист признался в том, что любит выпивать спиртные напитки. Он также отметил, что выпивая, проводил время в караоке вместе со своим другом Дмитрием Колдуном.
При этом, внук Аллы Пугачевой отметил, «ну, кто не прибухивает?», однако всему нужно знать меру и не употреблять спиртное с фанатизмом, который может затянуть в бездну.
В мае 2022 года Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка своей бабушки и юмориста Максима Галкина. По его словам, семейная пара не собирается избавляться от элитной недвижимости, расположенной в поселке Грязь.
Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа. После этого на фасаде Останкино появилось нецензурное выражение в адрес Примадонны. Неизвестные разместили видеопроекцию с вопросом о том, где певица оставила своего мужа Максима Галкина.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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