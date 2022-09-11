Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне

Открытие китайскими учеными неизвестного вещества в лунном грунте вызвало в Поднебесной взрыв интереса к земному спутнику. В стране запланировали еще 3 экспедиции на Селену.

Интерес к Луне вызывается не только чистой наукой или желанием подвинуть США в лунной гонке.

Специалисты Поднебесной на полном серьезе заявили, что открытый ими минерал может в будущем стать важным источником энергии, поскольку в нем содержится гелий-3.

Новые полеты к Луне космическое управление Китая намерено осуществить в течение ближайших 10 лет. Это будут автоматические орбитальные аппараты.