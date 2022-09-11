Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
Открытие китайскими учеными неизвестного вещества в лунном грунте вызвало в Поднебесной взрыв интереса к земному спутнику. В стране запланировали еще 3 экспедиции на Селену.
Интерес к Луне вызывается не только чистой наукой или желанием подвинуть США в лунной гонке.
Специалисты Поднебесной на полном серьезе заявили, что открытый ими минерал может в будущем стать важным источником энергии, поскольку в нем содержится гелий-3.
Новые полеты к Луне космическое управление Китая намерено осуществить в течение ближайших 10 лет. Это будут автоматические орбитальные аппараты.
Опубликовано: Сергей Крамич
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Польский генерал-разведчик обвиняет Моравецкого в работе на ФСБ России
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж