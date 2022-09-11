В Евросоюзе задумались, что делать с огромным долгом некоторых стран-членов

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что во второй половине октября будут представлены предлагаемые изменения в фискальных правилах Европейского союза.

Он уточнил, что странам Евросоюза планируется предложить индивидуальные пути сокращения долга.

Домбровскис сказал, что основной целью правил, разработанных для защиты стоимости евро, останется обеспечение устойчивости государственного долга.

Он пояснил, что это потребует бюджетной корректировки, реформ, а также инвестиций, в первую очередь, государственных.

Правила ЕС гласят, что государственный долг должен быть ниже 60% валового внутреннего продукта (ВВП), а дефицит государственного бюджета — ниже 3% ВВП.

Но из-за пандемии долг многих стран превысил 100% ВВП, в Греции — около 185%, а в Италии — около 150%. С другой стороны, долг Эстонии составляет всего 18,1%, Люксембурга — 24,4%, а Литвы — 44,3%.

Домбровскис отметил, что, учитывая разные уровни долга в государствах-членах, не может быть универсального подхода.

Комиссия также предложит упростить правила, сосредоточив внимание на одном наблюдаемом показателе, таком как контрольный показатель расходов.