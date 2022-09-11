Националистические власти Индии закрывают христианские центры Матери Терезы
Для премьер-министра Индии Мать Тереза Калькуттская – человек, которого нужно забыть, считает отец Жан Ванье, французский миссионер, работающий в этой азиатской стране.
Конгрегация "Миссионерки любви", которую создала Мать Тереза разделяет судьбу всех религиозных меньшинств, против которых направлена правящая сегодня в Индии националистическая партия Нареднра Моди.
Индия по-прежнему остается домом для "Миссионерок любви". Там находится их материнский дом и самое большое количество центров для бедных. Там служат более 1900 монахинь и более 20 000 сотрудников.
Тем не менее, в результате правительственных репрессий деятельность миссионерок была ограничена. В числе прочих было закрыто 18 центров. Власти обвиняют христиан в прозелитизме (обращении в свою веру).
Память о Матери Терезе жива среди жителей Калькутты. В честь нее некоторые дома окрашены в белый и синий цвета, то есть в цвета религиозной одежды, которую она выбрала для своей паствы.
Во многих индуистских домах ее изображение до сих пор присутствует рядом со статуями местных идолов. Мать Тереза также остается живым наследием для индийских христиан.
Они составляют 2%-ное меньшинство в этой стране. Всего их 28 миллионов. Служба албанской монахини продолжает вдохновлять. Именно по ее примеру с бедными начали работать индийские отцы-салезианцы и иезуиты.
На положение миссионеров милосердия негативно влияет тот факт, что ими заинтересовались оппозиционные политики. Мать Тереза стала символом врага премьер-министра Моди, что еще больше стимулирует неприязнь радикальных индусов.
Опубликовано: Николай Скира
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