Националистические власти Индии закрывают христианские центры Матери Терезы

Для премьер-министра Индии Мать Тереза ​​Калькуттская – человек, которого нужно забыть, считает отец Жан Ванье, французский миссионер, работающий в этой азиатской стране.

Конгрегация "Миссионерки любви", которую создала Мать Тереза разделяет судьбу всех религиозных меньшинств, против которых направлена ​​правящая сегодня в Индии националистическая партия Нареднра Моди.

Индия по-прежнему остается домом для "Миссионерок любви". Там находится их материнский дом и самое большое количество центров для бедных. Там служат более 1900 монахинь и более 20 000 сотрудников.

Тем не менее, в результате правительственных репрессий деятельность миссионерок была ограничена. В числе прочих было закрыто 18 центров. Власти обвиняют христиан в прозелитизме (обращении в свою веру).

Память о Матери Терезе жива среди жителей Калькутты. В честь нее некоторые дома окрашены в белый и синий цвета, то есть в цвета религиозной одежды, которую она выбрала для своей паствы.

Во многих индуистских домах ее изображение до сих пор присутствует рядом со статуями местных идолов. Мать Тереза ​​также остается живым наследием для индийских христиан.

Они составляют 2%-ное меньшинство в этой стране. Всего их 28 миллионов. Служба албанской монахини продолжает вдохновлять. Именно по ее примеру с бедными начали работать индийские отцы-салезианцы и иезуиты.

На положение миссионеров милосердия негативно влияет тот факт, что ими заинтересовались оппозиционные политики. Мать Тереза ​​стала символом врага премьер-министра Моди, что еще больше стимулирует неприязнь радикальных индусов.