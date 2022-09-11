Уголь становится ключевым источником энергии для Европейских стран

Европа оказалась в ситуации усугубляющегося энергетического кризиса, поскольку Россия резко сокращает свой экспорт энергоносителей.

Такие страны, как Германия, обращаются к углю, чтобы обеспечить энергоснабжение до наступления зимы.

По данным Rystad Energy, производство электроэнергии с использованием угля выросло более чем на 20% во Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Испании и Великобритании с прошлого года. В этом году европейские страны увеличили потребление угля.

Аналитик шведского банка SEB Оле Хвальби отмечает, что уголь возвращается из-за стремительного роста цен на природный газ и засухи.

Еще один представитель Rystad Energy Фабиан Рённинген говорит, что уголь был более дешевым вариантом для производства электроэнергии на протяжении большей части 2022 года, и ему также способствовала нехватка газа в Европе.

Он добавил, что с учетом текущих цен уголь, как ожидается, будет более конкурентоспособным вариантом в течение следующих двух с половиной лет.

Мировые цены на уголь достигли самого высокого уровня с 2008 года, поскольку энергетический кризис обострился на прошлой неделе, и только европейские цены на уголь выросли примерно на 150% с начала года.

По мнению аналитиков, европейские и австралийские цены на уголь сейчас примерно в пять раз выше нормального уровня.