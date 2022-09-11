Бельгиец выиграл чемпионат по взвешиванию гигантских тыкв в Германии
Бельгиец Марк Фейартс в этом году выиграл «Чемпионат NRW по взвешиванию тыквы», который состоялся в Ломаре недалеко от Кельна в воскресенье.
Его тыква весила 679,5 кг. Победитель получил денежный приз в размере 1000 евро.
По словам организаторов, предыдущий мировой рекорд был установлен в прошлом году производителем из Тосканы.
Тыква тосканца весила внушительных 1226 килограммов. Но, как утверждают участники чемпионата, рекорды в тыквах XXXL принадлежат британццам, где научились выращивать тыквы дл 1,4 тонны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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