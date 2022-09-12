Премьер-министр Индии примет участие в региональном саммите с участием России, Китая и Пакистана
Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в региональном саммите на следующей неделе.
Встреча государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), призвана уравновесить западное влияние. Помимо Китая, России и Индии в ней принимают участие четыре страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан) и Пакистан. Саммит пройдет в Самарканде,15-16 сентября.
По заявлению Кремля, на саммите ШОС состоятся переговоры один на один между президентами России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином.
В своем заявлении индийское правительство не уточнило, будет ли Нарендра Моди вести двусторонние переговоры с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином или с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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