Премьер-министр Индии примет участие в региональном саммите с участием России, Китая и Пакистана

Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в региональном саммите на следующей неделе.

Встреча государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), призвана уравновесить западное влияние. Помимо Китая, России и Индии в ней принимают участие четыре страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан) и Пакистан. Саммит пройдет в Самарканде,15-16 сентября.

По заявлению Кремля, на саммите ШОС состоятся переговоры один на один между президентами России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином.

В своем заявлении индийское правительство не уточнило, будет ли Нарендра Моди вести двусторонние переговоры с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином или с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.