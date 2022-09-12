На парламентских выборах в Швеции побеждает правая антииммигрантская коалиция
Небольшая разница после подсчета более 94% голосов не позволяют выявить победителя парламентских выборов в Швеции. Предварительные результаты выборов станут известны в среду, 14 сентября. Пока партийные лидеры воздерживаются от заявлений об успехе.
"Результат выборов неясен", - заявила премьер-министр Швеции и глава социал-демократов Магдалена Андерссон.
Тем временем Ульф Кристерссон из Партии умеренной коалиции призвал избирателей проявить терпение.
По данным Избирательного комитета, предварительные результаты выборов будут объявлены в среду или четверг, когда будут подсчитаны голоса, отданные за границей (на них приходится около 2% из 7,7 млн имеющих право голоса).
В ночь с воскресенья на понедельник после подсчета 94% голосов незначительное большинство получает правый блок с либерально-консервативной Умеренной коалиционной партией получивший 176 мест в 349-местном парламенте. С другой стороны, Рабочая партия, социал-демократы, правящая Швецией уже восемь лет, вместе с поддерживающими ее партиями имеет 173 места.
По данным социологов, на данный момент разница между правыми и левыми партиями невелика и составляет около 60 тысяч голосов.
В воскресенье, после закрытия избирательных участков, два экзитпола, проведенных общественным телевидением SVT и коммерческим TV4, показали небольшое преимущество правых.
По неполным данным, антииммигрантская партия "Шведские демократы", входящая в правый блок, набрала 20,7% голосов и, вероятно, станет второй партией в парламенте. Рабочая партия - социал-демократы - получили поддержку 30,5%, а Умеренная коалиционная партия - 19,1%.
Опубликовано: Николай Скира
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