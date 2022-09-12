Тысячи людей вышли на марш против Европрайда в Белграде

Тысячи людей прошли в воскресенье, 11 сентября, в Белграде против организации Европрайда, который сообщество ЛГБТК намеревалось провести с 12 по 18 сентября в сербской столице.

Среди противников: священнослужители Сербской православной церкви (СПЦ), традиционалистские и ультраправые группы. Вооружившись иконами, религиозными флагами и крестами, демонстранты попытались подвигом подтолкнуть правительство к запрету гейпарада, как утверждают организаторы.

Президент Сербии Александр Вучич объявил в конце августа, что парад будет «отложен или отменен».

У полиции есть время до вторника, 13 сентября, чтобы объявить, пройдет ли в Белграде марш гордости, кульминация Европрайда.