Тысячи людей вышли на марш против Европрайда в Белграде
Тысячи людей прошли в воскресенье, 11 сентября, в Белграде против организации Европрайда, который сообщество ЛГБТК намеревалось провести с 12 по 18 сентября в сербской столице.
Среди противников: священнослужители Сербской православной церкви (СПЦ), традиционалистские и ультраправые группы. Вооружившись иконами, религиозными флагами и крестами, демонстранты попытались подвигом подтолкнуть правительство к запрету гейпарада, как утверждают организаторы.
Президент Сербии Александр Вучич объявил в конце августа, что парад будет «отложен или отменен».
У полиции есть время до вторника, 13 сентября, чтобы объявить, пройдет ли в Белграде марш гордости, кульминация Европрайда.
Опубликовано: Тарас Медведев
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