Певец Юлиан рассказал о своей встрече с Елизаветой II
Тридцать лет назад исполнитель спел для высокой гостьи в Кремле «Русский вальс».
Юлиан поделился со СтарХитом воспоминаниями о встрече с королевой Великобритании тридцатилетней давности.
В 1994-м году во время визита Елизаветы II в Россию исполнитель, которому тогда было двадцать лет, исполнил для монаршей особы и других гостей "Русский вальс".
По словам Юлиана, в то время мало кто из молодых артистов пел патриотические песни, потому выбор пал на него. Выступление состоялось в Георгиевском зале Кремля, певца доставили туда на правительственной машине. Все присутствующие были в смокингах.
Для королевы накрыли фуршет, где подали все виды икры, национальные русские блюда: блины с икрой, стерлядь.
Юлиан отметил, что под конец встречи "Елизавета II улыбнулась, нарушив чуть-чуть этикет". Певец рассказал, что тогдашний президент Борис Ельцин после встречи с британской королевой похлопал его по спине и сказал: «молодец, Юлиан». После хлопков, поделился исполнитель, "спина болела неделю".
А Елизавета II сказала: «Будь счастлив, мой мальчик».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Церемония прощания с Елизаветой II началась в Эдинбурге
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным в Узбекистане на саммите ШОС
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка