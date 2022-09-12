Певец Юлиан рассказал о своей встрече с Елизаветой II

Тридцать лет назад исполнитель спел для высокой гостьи в Кремле «Русский вальс».

Юлиан поделился со СтарХитом воспоминаниями о встрече с королевой Великобритании тридцатилетней давности.

В 1994-м году во время визита Елизаветы II в Россию исполнитель, которому тогда было двадцать лет, исполнил для монаршей особы и других гостей "Русский вальс".

По словам Юлиана, в то время мало кто из молодых артистов пел патриотические песни, потому выбор пал на него. Выступление состоялось в Георгиевском зале Кремля, певца доставили туда на правительственной машине. Все присутствующие были в смокингах.

Для королевы накрыли фуршет, где подали все виды икры, национальные русские блюда: блины с икрой, стерлядь.

Юлиан отметил, что под конец встречи "Елизавета II улыбнулась, нарушив чуть-чуть этикет". Певец рассказал, что тогдашний президент Борис Ельцин после встречи с британской королевой похлопал его по спине и сказал: «молодец, Юлиан». После хлопков, поделился исполнитель, "спина болела неделю".

А Елизавета II сказала: «Будь счастлив, мой мальчик».