Сувенирная граната из Польши спровоцировала полицейскую спецоперацию в Германии
Сувенир из Польши в виде ручной гранаты спровоцировал спецоперацию взрывотехников в аэропорту на острове Узедом.
Как заявил в понедельник представитель полиции, в субботу в аэропорту Херингсдорф из-за инцидента произошли задержки рейсов.
Охранники обнаружили предполагаемую ручную гранату в ручной клади 78-летней отдыхающей из Люксембурга. Женщина объяснила, что купила «забавный сувенир» в соседнем Свиноуйсьце (Świnoujście) и это была зажигалка.
Тем не менее, охрана аэропорта вызвала взрывотехников и перенесла «подозрительный сувенир» на площадку в Меллентин, в нескольких километрах от аэропорта.
Эксперты изучили предмет, чтобы исключить любой риск, говорится в сообщении. Они дали отбой примерно через 90 минут. Остров Узедом состоит из немецкой и польской частей, в которую входит Свиноуйсьце как крупнейший город, куда прилетает много туристов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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