Сувенирная граната из Польши спровоцировала полицейскую спецоперацию в Германии

Сувенир из Польши в виде ручной гранаты спровоцировал спецоперацию взрывотехников в аэропорту на острове Узедом.

Как заявил в понедельник представитель полиции, в субботу в аэропорту Херингсдорф из-за инцидента произошли задержки рейсов.

Охранники обнаружили предполагаемую ручную гранату в ручной клади 78-летней отдыхающей из Люксембурга. Женщина объяснила, что купила «забавный сувенир» в соседнем Свиноуйсьце (Świnoujście) и это была зажигалка.

Тем не менее, охрана аэропорта вызвала взрывотехников и перенесла «подозрительный сувенир» на площадку в Меллентин, в нескольких километрах от аэропорта.

Эксперты изучили предмет, чтобы исключить любой риск, говорится в сообщении. Они дали отбой примерно через 90 минут. Остров Узедом состоит из немецкой и польской частей, в которую входит Свиноуйсьце как крупнейший город, куда прилетает много туристов.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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