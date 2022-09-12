В Нидерландах резко выросло число бездомных
Сотни голландцев вынуждены жить в своих автомобилях, и их число продолжает расти, сообщает RTL Nieuws. Эта новая форма бездомности является следствием бедности и отсутствия жилья, сообщает сайт.
Жизнь в собственной машине — это не роскошь, а необходимость для многих голландцев, пишет RTL Nieuws во вторник, 12 сентября.
Эксперты ожидают, что их число увеличится из-за роста уровня бедности и нехватки жилья.
"Мы замечаем все больше и больше людей, живущих в автомобилях, а также на участках земли и старых, ветхих лодках", - говорит представитель гуманитарной организации HVO-Querido в Амстердаме, слова которого цитирует портал.
Большинство людей предпочитают оставаться в машине не по финансовым соображениям.
"Это дает им свободу и независимость от системы. Это растущее сообщество, у которого есть свои частные группы в социальных сетях, где, в частности, поделиться своими советами", — сказал RTL Nieuws Ян-Джозеф Сток, изучавший это явление.
По официальным данным, в Нидерландах их около 40 000 человек. бездомных, но цитируемые порталом эксперты оценивают их число в 100 000 человек.
Опубликовано: Николай Скира
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