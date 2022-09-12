Беларусь сняла продовольственное эмбарго на ввоз овощей и фруктов

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал документ, частично снимающий продовольственное эмбарго на некоторые западные товары.

Утром 12 сентября белорусский премьер-министр Роман Головченко ратифицировал постановление правительства, в котором сказано, что с сегодняшнего дня продэмбарго на некоторые западные товары в стране снимается. С понедельника в Беларусь вновь можно ввозить пекинскую капусту, клементины, киви, замороженные абрикосы и персики, а также сельдерей.

Напомним, что продовольственное эмбарго в Беларуси было введено в начале 2022 года в рамках контрсанкций на действие недружественных по отношению к Минску стран.