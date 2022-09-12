Аллегрова грубо ответила журналистам, которые хотели пообщаться с ней после вечера памяти Кобзона
Журналисты хотели поинтересоваться у певицы, как ей удается сохранять в хорошем состоянии костюмы для выхода на сцену.
Певица Ирина Аллегрова очень резко отреагировала на просьбу представителей СМИ побеседовать с ней по окончании вечера памяти Иосифа Кобзона, который прошел в Кремле, сообщает Рамблер со ссылкой на Prozvezd.info.
Журналисты хотели поинтересоваться у Аллегровой, как ей удается сохранять в хорошем состоянии костюмы для выхода на сцену. Дело в том, что певица выступала на концерте в камзоле, в котором ее видели несколько лет назад.
Но вместо ответа артистка грубо раскритиковала журналистов. В частности, одному из них звезда заявила, что не будет отвечать на вопросы, потому что он не представляет телеканал НТВ.
"Тебя матом послать или как?" - оборвала Аллегрова журналиста, пытавшегося задать вопрос.
Исполнительница очень быстро покинула Кремль, и не захотела общаться со СМИ.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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