Аллегрова грубо ответила журналистам, которые хотели пообщаться с ней после вечера памяти Кобзона

Журналисты хотели поинтересоваться у певицы, как ей удается сохранять в хорошем состоянии костюмы для выхода на сцену.

Певица Ирина Аллегрова очень резко отреагировала на просьбу представителей СМИ побеседовать с ней по окончании вечера памяти Иосифа Кобзона, который прошел в Кремле, сообщает Рамблер со ссылкой на Prozvezd.info.

Журналисты хотели поинтересоваться у Аллегровой, как ей удается сохранять в хорошем состоянии костюмы для выхода на сцену. Дело в том, что певица выступала на концерте в камзоле, в котором ее видели несколько лет назад.

Но вместо ответа артистка грубо раскритиковала журналистов. В частности, одному из них звезда заявила, что не будет отвечать на вопросы, потому что он не представляет телеканал НТВ.

"Тебя матом послать или как?" - оборвала Аллегрова журналиста, пытавшегося задать вопрос.

Исполнительница очень быстро покинула Кремль, и не захотела общаться со СМИ.