Лепс подверг критике участие своей дочери Инги в шоу Голос

Дочери Григория Лепса Инге не помогло пробиться в шоу "Голос" присутсвие отца в составе жюри. На слепых прослушиваниях никто, включая её знаменитого родителя, к ней не повернулся.

Народный артист РФ Григорий Лепс жёстко раскритиковал номер своей старшей наследницы Инги, решившей попробовать силы на вокальном проекте "Голос". Известный исполнитель даже не повернулся к дочери на слепых прослушиваниях.

Речь идёт о выступлении Инги пятилетней давности. Лепс был одним из членов жюри песенного шоу, но во время номера ни один из наставников к дочке Григория не повернулся, включая её знаменитого родителя.

После выступления певец дал неутешительную оценку стараний дочери: "Очень плохо было, особенно в конце, начало было еще более ли менее, а вот конец...".

Надо отметить, что девушка и не думала обижаться, спокойно выслушав критику своего известного отца. Об этом поведала издание "Культура". Инга сообщила, что попробует себя в качестве актрисы.