Das Erste: жители Германии высказались против создания ядерного могильника на границе

Швейцария долгое время искало место для окончательного захоронения своих радиоактивных отходов и наконец определилась — таким местом станет районе Нёрдлих-Легерн на границе с Германией.

Только планы Швейцарии очень сильно встревожили местных немцев. Больше всего их волнует проблемы снабжения чисто питьевой водой. С одной стороны, как геологи, так и политики считают, что Нёрдлих-Легерн на границе с Германией самое подходящее место для ядерного могильника. С другой — видимо, местных немцев просто забыли спросить.

Жители граничащего региона считают, что процесс выбора места был непрозрачный. Наибольшие подозрения вызывает то, что район Нёрдлих-Легерн был отклонен несколько месяцев назад, а теперь геологи снова к нему вернулись и назвали его «идеальным».

Еще одна проблема состоит в том, что все три района, которые предлагаются для расположения ядерного могильника Швейцарии, находятся на границе с Германией. Никаких альтернатив других территорий просто нет. Кроме того, в последние годы в этих районах проводились глубокие бурения для установки местных аргиллит — эти радиоактивные отходы будут разлагаться сотни тысяч лет.

На данный момент ядерный мусор находится в ангарах на поверхности земли рядом с АЭМ, а также на двух складах промежуточного хранения. Речь идет о высокорадиоактивных тепловыделяющих элементах с атомных электростанций, а также отходах средней и слабой степени радиоактивности (например, загрязненной защитной одежды и изоляционных материалах с АЭС).

Германия внимательно наблюдает за ходом процесса выбора ядерного могильника в Швейцарии и пока не вмешивается на официальном уровне. Тем не менее, приграничные общины немцев обеспокоены. Население тревожит снабжение чистой питьевой водой точно также, как и экологическое воздействие на землю.