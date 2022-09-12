Ученые предупреждают: прерывистый ночной сон может быть тревожным симптомом

На начальной стадии можно исправить ситуцацию, если засыпать и просыпаться в фиксированное время, и обязательно в темном помещении.

Как известно, качество и продолжительность сна у молодых и пожилых граждан существенно отличаются. Потому ученые выделяют такое понятие, как возраст сна, которое описывает его особенности у людей разных возрастных категорий.

Чтобы определить, как возрастные изменения сна отражаются на здоровье человека, ученые США и Дании проанализировали данные о сне более 10 тысяч мужчин и женщин от 20 до 90 лет.

Эксперты отмечают: один из признаков старения и неважного состояния здоровья - нарушение качества сна. А ночные кошмары, как было установлено, могут быть предвестниками (либо поздними симптомами) болезни Паркинсона.

Ученые установили: частое прерывание сна на краткие промежутки бодрствования (менее минуты) - самый значимый фактор смертности. Расстройство быстрого сна, потеря вегетативной регуляции в период сна означает развитие нейродегенеративных заболеваний.

А сокращение «глубокой» фазы сна, в сочетании с его низкой эффективностью, свидетельствуют о гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Если ночной отдых стал прерывистым и тревожным, ученые советуют его улучшить и тем самым провести профилактику небезопасных заболеваний.

Для этого надо засыпать и просыпаться в фиксированное время, обязательно в темном помещении. Кроме того - регулярно тренироваться, не употреблять алкоголь, не пить напитки с кофеином и не есть много на ночь.