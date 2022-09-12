Рогов: для запуска Запорожской АЭС необходимо несколько дней

Член Запорожской ВГА Рогов сообщил необходимые условия для запуска остановленной атомной электростанции в регионе.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что для запуска Запорожской АЭС на нужную мощность понадобится несколько дней. Для этого необходимо восстановить поврежденные линии электропередач, а фронт отодвинуть от Энергодара, заявил ТАСС член ВГА Запорожья.

Владимир Рогов отметил, что никто не собирается передавать под контроль Украины Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что это никак не связано с отстаиванием интересов энергетической отрасли , а лишь с желанием гарантировать безопасность на Запорожской АЭС.