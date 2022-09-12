Бородатый воббегонг: акула похожая на огромный хищный ковёр со дна океана
Как и большинство экстравагантных морских животных бородатый воббегонг ошивается у берегов Австралии и Новой Гвинеи. Он предпочитает жить поближе к поверхности, рыбу не видели на глубинах больше 50 метров.
Процесс охоты воббегонга не слишком зрелищный. Рыба ложится на дно и лениво помахивает хвостом.
Издалека и в темноте хвост похож на маленькую рыбку: с собственным хвостом, плавниками и даже глазами — двумя тёмными пятнышками.
Рано или поздно неосторожный осьминог или рыба заинтересуются халявной добычей и угодят прямо в рот притаившемуся хищнику.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Рогов: Киев готовит большое наступление на ЗАЭС с ракетами и артиллерией
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Iltalehti: МИД Финляндии считает незаконным запрет выдачи виз россиянам
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка