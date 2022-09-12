Бородатый воббегонг: акула похожая на огромный хищный ковёр со дна океана

Как и большинство экстравагантных морских животных бородатый воббегонг ошивается у берегов Австралии и Новой Гвинеи. Он предпочитает жить поближе к поверхности, рыбу не видели на глубинах больше 50 метров.

Процесс охоты воббегонга не слишком зрелищный. Рыба ложится на дно и лениво помахивает хвостом.

Издалека и в темноте хвост похож на маленькую рыбку: с собственным хвостом, плавниками и даже глазами — двумя тёмными пятнышками.

Рано или поздно неосторожный осьминог или рыба заинтересуются халявной добычей и угодят прямо в рот притаившемуся хищнику.

Опубликовано: Антон Райт

 

 













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