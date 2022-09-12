Голиаф российско-казахстанского производства получил спецприз 79 кинофестиваля в Венеции
По сообщению Телеграм-канала компании Белые ночи, дистрибьютора фильма, лента снятая режиссером Адильханом Ержановым получила спецприз фестиваля кино в Венеции. Кроме того 2 актера картины были удостоены премии независимых итальянских кинокритиков.
В картине рассказывается о жизни в вымышленном населенном пункте, которым негласно управляет местный уголовный авторитет Пошаев. Он помогает покорным с работой и жильем и жестоко карает непокорных.
После трагической гибели жены бедняк Арзу решает восстать против навязанной опеки.
Опубликовано: Сергей Крамич
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