Голиаф российско-казахстанского производства получил спецприз 79 кинофестиваля в Венеции

По сообщению Телеграм-канала компании Белые ночи, дистрибьютора фильма, лента снятая режиссером Адильханом Ержановым получила спецприз фестиваля кино в Венеции. Кроме того 2 актера картины были удостоены премии независимых итальянских кинокритиков.

В картине рассказывается о жизни в вымышленном населенном пункте, которым негласно управляет местный уголовный авторитет Пошаев. Он помогает покорным с работой и жильем и жестоко карает непокорных.

После трагической гибели жены бедняк Арзу решает восстать против навязанной опеки.

Опубликовано: Сергей Крамич

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 