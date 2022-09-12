Пушилин: союзные силы ведут наступление на угледарском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на угледарском направлении.

12 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём официальном пресс-релизе заявил, что служащие союзных сил отмечают активизацию украинских военнослужащих на угледарском направлении.

Пушилин отметил, что российские военнослужащие совместно со служащими Народной милиции ДНР и ЛНР ведут наступательные действия на отдельных территориях угледарского направления для сдерживания бойцов ВСУ.