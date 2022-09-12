Один человек погиб и 4 ранены при обстреле Логачевки Белгородской области РФ
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что ВСУ обстреляли российскую деревню Логачевка, убив одного человека.
В понедельник вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал экстренное сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что сегодня утром солдаты вооружённых сил Украины обстреляли российскую деревню Логачевка, находящуюся недалеко от украинской границы.
По словам Гладкова, в результате обстрела ВСУ в Логачевке погиб один мирный житель, ещё четыре получили ранения различной степени тяжести. Также в деревне частично разрушены восемь жилых домов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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