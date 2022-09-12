Дачные эксперты подсказали, как грамотно подготовить сад к зиме

В оставшееся до зимы время можно многое сделать для борьбы с вредителями и укрепления иммунитета плодовых деревьев.

В плодовом саду осенью нужно уделить особое внимание борьбе с вредителями и болезнями. Большой урожай, как правило, способствует активному размножению плодожорки, тли и многих видов клещей.

После сбора урожая нужно выбрать солнечный безветреный день, чтобы обработать пока еще вегетирующие деревья от вредителей, которые еще не перешли в зимующую стадию развития и роста.

Хороший эффект дает сбор растительных остатков сорняков, опавшей листвы, падалицы плодов, которые являются постоянным источником инфекции. Собранные сорняки и отходы плодов нужно сжечь.

Многие жуки-вредители зимуют в почве, спускаясь вниз по скелетным ветвям и стволу дерева. Поэтому специалисты советуют использовать ловчие пояса, под которыми обычно скапливаются вредители. Также дает результат круговая обработка штамба гусеничным клеем.

После полного листопада нужно обработать по ветвям и побегам дерева 10%-ным раствором мочевины, которая уничтожит инфекцию грибных заболеваний - прежде всего, парши. А также - побелить стволы старых плодовых деревьев.

Осенью также нужно подкормить плодовые деревьев. На 1 кв. м площади (в проекции кроны) нужно внести 3,5 кг навоза, 50-60 гр. суперфосфата, 20-25 гр. хлористого калия.

Если почвы тяжелые, глинистые, калийных удобрений требуется меньше. Минеральные удобрения необходимо измельчить, и вносить в растворенном в воде виде - по границе окружности кроны. Туда, где находятся молодые, активно работающие корни.

При сухой почве перед подкормкой нужно дерево полить, увлажнив слой на глубину примерно на 40 см. По завершении листопада корни деревьев продолжают расти, и в это время его можно подкормить уже азотными удобрениями - из расчета 20 гр. мочевины на 1 кв. м.