НПО подали иск на участников разведывательной миссии Франции в Египте «Сирли»
НПО их США подали иски против должностных лиц во Франции и Египте обвинив их в военных преступлениях.
Американские НПО подали в понедельник в Париже жалобу на французских и египетских должностных лиц, которые принимали участие во французской антитеррористической операции в Египте, которая могла быть использована для внутренних репрессий, сообщил нам источник, знакомый с этим вопросом.
НПО «Египтяне за границей за демократию» и «Кодепинк» подали иски на французских и египетских должностных лиц, обвинив их в «преступлениях против человечности и пытках», совершенных в период с 2016 по 2019 год.
Согласно информации Disclose, от ноября 2021 года, французская разведывательная миссия «Сирли», начатая в феврале 2016 года в интересах Египта по борьбе с терроризмом, была использована властями Египта. Собранная информация использовалась для нанесения авиаударов по автомобилям подозреваемых в контрабанде на египетско-ливийской границе.
По мнению истцов, «информация о геолокации, собранная Францией, сделала возможным суммарный обстрел египетскими войсками сотен автомобилей, в результате чего несколько сотен гражданских лиц были убиты и ранены, без какой-либо другой формы судебного разбирательства или более сложных проверок».
Министерство вооруженных сил Франции подало жалобу на «нарушение тайны национальной обороны», а прокуратура Парижа начала расследование.
Представитель ВС Франции Эрве Гранжан сообщил, что было начато «внутреннее расследование, чтобы проверить, как использовалась информация египетскими партнерами».
Опубликовано: Тарас Медведев
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